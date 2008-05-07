Россия может легко вызвать дестабилизацию в США - газета

08:49, 07 мая 2008
Мир
2242 0

"РФ выбрала наиболее удачное время"

Россия выбрала наиболее удачное время для накаливания напряжения в зоне грузино-осетинского конфликта. Как пишет газета The Washington Post, если Россия захочет вторгнуться на территорию Грузии в качестве «ответного» на ее действия в Абхазии, то США не смогут ничего противопоставить. Президентская кампания в США отнимает все время и силы кандидатов, а уходящего президента давно называют «хромой уткой», которая вряд ли сможет дать адекватный ответ на действия России. Учитывая этот факт, Россия своими действиями может легко вызвать дестабилизацию в США.  

Газета.ру

 

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter