Россия может легко вызвать дестабилизацию в США - газета
08:49, 07 мая 2008Мир
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"РФ выбрала наиболее удачное время"
Россия выбрала наиболее удачное время для накаливания напряжения в зоне грузино-осетинского конфликта. Как пишет газета The Washington Post, если Россия захочет вторгнуться на территорию Грузии в качестве «ответного» на ее действия в Абхазии, то США не смогут ничего противопоставить. Президентская кампания в США отнимает все время и силы кандидатов, а уходящего президента давно называют «хромой уткой», которая вряд ли сможет дать адекватный ответ на действия России. Учитывая этот факт, Россия своими действиями может легко вызвать дестабилизацию в США.
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