Путин открестился от информации о жертвах среди мирного населения в Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Кремле на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам Путина, другие страны уже больше года наносят удары по сирийской территории без резолюции Совета безопасности ООН и запроса сирийских официальных властей.

«У нас такой запрос есть, и мы намерены бороться именно с террористическими организациями. Что касается всякой информации в СМИ о том, что страдает гражданское население, мы к этим информационным атакам готовы. Обращаю ваше внимание, что первая информация о том, чт есть жертвы среди гражданского населения появились до того, как в небо поднялись наши самолеты», - сказал российский президент.

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Он заявил, что сейчас налаживаются контакты между специальными службами и военными России и США.

«Эта работа сейчас идет, надеюсь, что она завершится созданием какого-то постоянно действующего механизма», - добавил Путин.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии. За это решение сенаторы проголосовали единогласно.

Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать только военно-воздушные силы для борьбы с боевиками «Исламского государства». О наземной операции речь не идет.

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Вчера же российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.

Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв cреди мирного носеления, в том числе детей.

Сегодня бомбардировки повторились.