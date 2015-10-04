После поражения на Донбассе Путин попытается создать Новосирию - Порошенко

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью ряду телеканалов, которое транслировал телеканал «Украина».

Он отметил, что «Путину не удалось построить за счет Сирии коалицию, которая будет с ним торговаться в вопросах Сирии», «желание Путина было очень простое - потерпев крах в стратегии создания Новороссии на востоке Украины, он не может отойти от этой логики и попытается создать Новосирию для того, чтобы усилить свои позиции».

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«Но мир до сирийской агрессии Путина и мир после сирийской агрессии Путина - это два разных мира». По его словам, Путин пытается вернуть свое влияние в большой политике. И «он пытается зайти туда с черного хода - из Сирии». Он добавил: «Путин не присоединился к мировой коалиции», а он стал на сторону террористов. «Россия в очередной раз продолжает быть спонсором терроризма, и мир шокирован», - сказал Порошенко.