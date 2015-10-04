В Вене десятки тысяч людей устроили акцию в поддержку беженцев (фото)

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Local.

Отметим, что Австрия является ключевым перевалочным пунктом для многих беженцев, достигнувшим Восточной Европы.

По словам организаторов акции, благотворительных групп и неправительственных организаций, на улицы столицы Австрии вышли 60 тысяч человек. Полицейские заявили о присутствии 20 тысяч человек.

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Акция в поддержку беженцев прошла на фоне заявлений растущей поддержки антииммигрантской Партии свободы (FPO), лидер которой предлагает построить забор на границе, чтобы остановить поток мигрантов.

Через неделю в Австрии состоятся местные выборы, на которых FPO имеет хорошие шансы на победу, в том числе в Вене.

Ранее иммиграционные службы стран ЕС провели сравнение пособий, выплачиваемых просителям убежища. В среднем по Европе они получают по 49 евро в месяц. Больше всего выделяет Германия – 143 евро. Финляндия на втором месте – около 93 евро. На третьем месте Франция – 91 евро.