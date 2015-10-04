В Вене десятки тысяч людей устроили акцию в поддержку беженцев (фото)
Десятки тысяч человек вышли на улицы Вены, чтобы продемонстрировать свою поддержку мигрантам, прибывающим в страну.
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Local.
Отметим, что Австрия является ключевым перевалочным пунктом для многих беженцев, достигнувшим Восточной Европы.
По словам организаторов акции, благотворительных групп и неправительственных организаций, на улицы столицы Австрии вышли 60 тысяч человек. Полицейские заявили о присутствии 20 тысяч человек.
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Акция в поддержку беженцев прошла на фоне заявлений растущей поддержки антииммигрантской Партии свободы (FPO), лидер которой предлагает построить забор на границе, чтобы остановить поток мигрантов.
Через неделю в Австрии состоятся местные выборы, на которых FPO имеет хорошие шансы на победу, в том числе в Вене.
Ранее иммиграционные службы стран ЕС провели сравнение пособий, выплачиваемых просителям убежища. В среднем по Европе они получают по 49 евро в месяц. Больше всего выделяет Германия – 143 евро. Финляндия на втором месте – около 93 евро. На третьем месте Франция – 91 евро.