Более 140 евро в месяц: названа страна, которая больше всех платит просителям убежища

Условия проживания и критерии выплаты пособий довольно сильно различаются, поэтому результаты не совсем сопоставимы, передает Уle.

В некоторых странах нет специальных центров для просителей убежища, а где-то пособия не платят в том случае, если жилье арендуется у частного лица.

Например, в Норвегии условием выплаты пособия является проживание в спеццентре для приема беженцев. В норвежских центрах, как правило, не кормят, поэтому беженцам выделяют по 355 евро в месяц.

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В Финляндии при таких же условиях просителям убежища выделяют по 316 евро в месяц. Правда, есть возможность выбора: живущим вне центров платят столько же.

Проще всего сравнивать пособия, выплачиваемые тем, кто живет и питается в центрах для приема беженцев. В среднем по Европе они получают по 49 евро в месяц. Больше всего выделяет Германия – 143 евро. Финляндия на втором месте – около 93 евро. На третьем месте Франция – 91 евро.

Великобритания вовсе не платит просителям убежища, живущим в центрах, но там им зачастую предоставляют отдельное жилье уже через пару недель после прибытия.

Пособия Финляндии и в других случаях являются одними из самых высоких.

Стоит отметить, что в сравнении размера пособий приняло участие 16 стран.