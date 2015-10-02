В России хотят бороться с поддельным сыром бульдозерами

Об этом сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко, передает "Газета.Ru".

«Это один из наиболее радикальных методов. Кстати, именно таким методом смогли справиться с другой опасностью. Достаточно недавно у нас была проблема контрабанды, причем широкой и массовой, из стран Евросоюза. Эта проблема была решена выходом указа президента. Реакция наступила буквально мгновенно, еще до вступления в силу закона... Количество контрабанды резко снизилось», - сказал представитель Россельхознадзора.

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Алексеенко отметил, что для реализации подобных мер Министерство сельского хозяйства должно обратиться к президенту. «Я думаю, в Минсельхозе тоже знают о серьезности положения. Риск действительно велик», - добавил он.

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Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что данные о массовом фальсификате сыров в России не соответствуют действительности. По его мнению, доля такого продукта в рознице не превышает 10-15%.

Специалисты Россельхознадзора пришли к выводу, что около 78% сыра в России является фальсификатом.