Меркель может получить Нобелевскую премию мира за участие в урегулировании украинского кризиса - Bild
Канцлер Германии Ангела Меркель имеет хорошие шансы на получение Нобелевской премии мира
Об этом сообщает немецкая газета Bild.
В критическое время она продемонстрировала моральное лидерство», — отметил директор научно-исследовательского института в Осло Кристиан Берг Харпвикен.
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Харпвикен также рассказал, что Меркель показала, что не боится сложных дискуссий по украинскому вопросу и относительно миграционного кризиса. Политический союз Бундерстага уже предложил кандидатуру Меркель на Нобелевскую премию мира.
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Несмотря на то, что рейтинги Меркель в последнее время падают на фоне ситуации с беженцами в Европе, многие эксперты уверены в том, что канцлер достойна премии.