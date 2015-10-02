Меркель может получить Нобелевскую премию мира за участие в урегулировании украинского кризиса - Bild

Об этом сообщает немецкая газета Bild.

В критическое время она продемонстрировала моральное лидерство», — отметил директор научно-исследовательского института в Осло Кристиан Берг Харпвикен.

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Харпвикен также рассказал, что Меркель показала, что не боится сложных дискуссий по украинскому вопросу и относительно миграционного кризиса. Политический союз Бундерстага уже предложил кандидатуру Меркель на Нобелевскую премию мира.

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Несмотря на то, что рейтинги Меркель в последнее время падают на фоне ситуации с беженцами в Европе, многие эксперты уверены в том, что канцлер достойна премии.