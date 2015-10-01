В Китае после серии взрывов посылок совершен новый теракт

В результате по фасаду здания пошла трещина, часть кладки обрушилась на улицу, пострадал один человек, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The South China Morning Post.

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Взрыв произошел на следующий день после того, как неизвестные устроили серию терактов в округе Лючжоу, взорвав 17 посылок с бомбами. Погибли 5 человек, десятки получили ранения, двое числятся пропавшими без вести - не исключено, что они находятся под завалами. Целями террористов были правительственные здания, супермаркеты, торговые центры, больница, тюрьма, автобусная станция, общежитие работников животноводческой фермы, а также центр профилактики инфекционных болезней.

Полиции удалось задержать подозреваемого - 33-летнего мужчину по фамилии Вэй, проживающего в городе Дапу. Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, он нанял нескольких человек, чтобы те отправили посылки со взрывчаткой с различных почтовых отделений.

Все операции с посылками в Лючжоу и окрестных городах приостановлены до 3 октября. Благодаря бдительности горожан удалось отследить 60 подозрительных отправлений: все они были изъяты и направлены на экспертизу.

О мотивах преступления ничего не известно. Не исключено, что теракты специально были устроены накануне празднования Дня образования Китая, который отмечается с 1 по 5 октября.