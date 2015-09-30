Die Welt: Почему олигархи в России отворачиваются от Путина

Об этом пишет Оливер Бильгер в своей статье «Почему олигархи в России отворачиваются от Путина», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Российские олигархи никогда не были очень разговорчивы, но после аннексии Крыма, санкций и экономического кризиса на родине большинство из них на публике держится в стороне еще больше, чем прежде. Особенно, когда дело доходит до критики российского правительства. В России бизнес и политика тесно связаны. И политика – довольно щекотливая тема. Но Леонид Лебедев не молчит. Бизнесмен-миллиардер показывает положение дел в его бизнесе в условиях кризиса и не скрывает своего мнения об экономическом будущем России.

Многие бизнесмены не высказывались пессимистично, чтобы не тревожить общественность, объясняет 59-летний мужчина в интервью «Welt». Лебедев – седая борода, узкие очки – напротив, говорит, все знают, что «нынешняя ситуация очень сложная». Большие новые инвестиции в стране вряд ли планируются. «Ситуация для бизнеса резко ухудшилась», сказал Лебедев.

Он нашел свой способ борьбы с ситуацией. Он сосредотачивается на энергетических и инфраструктурных проектах за пределами России, в настоящее время в основном на Балканах. Он планирует газопровод между Грецией и Македонией, тепловую электростанцию, подземные хранилища газа и терминалы для сжиженного газа.

В апреле прошлого года он оставил свой пост в Совете Федерации, российской верхней палате, теперь он хочет посвятить себя своим делам. В России, где он построил свою империю, оборот которой, по некоторым данным, ежегодно составляет около 500 миллионов евро, он считает, энергетика сегодня «не в хорошем состоянии», и проблематично в нее инвестировать. «Вот почему я сосредоточил свое внимание больше на Европе».

Олигархи переводят свои деньги за рубеж

Лебедев не один в своем стремлении к Западу. Российские олигархи уже давно переводят свои деньги за рубеж в безопасные страны. В прошлом году отток капитала, усилившийся из-за кризиса в Украине и снижения цен на нефть, достиг нового рекорда: более $ 150 млрд утекло из России. Кремль с лета пытался вернуть капитал из налоговых убежищ, обещая олигархам безнаказанность. Не только богатые ищут возможности для бизнеса за пределами родины. Многие заинтересованные предприниматели, работающие вне государственных предприятий, ценят бизнес-климат в других странах, предпочтительно на Западе.

Лебедев, по образованию инженер-химик, в течение многих лет накапливал опыт в энергетическом бизнесе. В 90-х он основал первое в России частное предприятие по добыче нефти. Свой бизнес миллиардер построил не так, как многие другие олигархи, которые обогатились во время хаотичной приватизации после распада Советского Союза. Вместо этого, Лебедев инвестировал деньги, которые он получил от сделок в звукозаписывающей компании.

До этого, еще в советское время, он организовывал рок-концерты. Тогда, в годы перестройки, это была одна из немногих возможностей быть предпринимателем. Со своей компанией Лебедев позже начал добывать нефть в Западной Сибири и начал разведочное бурение на шельфе в Арктике. В 2012 году он продал свои лицензии там государственному нефтяному гиганту «Роснефть».

Бизнесмен сейчас существенно сократил свою причастность к этой отрасли в России. Вполне возможно, что в будущем он совсем уйдет из нее: «Это не мой стиль, заниматься небольшими проектами». В целях содействия открытию энергетического сектора, двенадцать лет назад он пошел в Совет Федерации. Его целью в политике был «быстрый и цивилизованной переход к свободной рыночной экономике». Но государство не отдало контроль над доминирующими секторами экономики – особенно над нефтью и газом.

Ошибки в системе

Это старая слабость системы, управляемой сверху. Даже если эксперты говорят об укреплении частных компаний и стратегической перестройке. В новой энергетической стратегии малые и средние нефтяные компании должны вдруг получить больше внимания. Даже президент Владимир Путин критикует зависимость своей страны от нефти и хвалит диверсификацию. Но это не значит, что все быстро изменится. Это показали прошлые годы, когда было обещано много реформ, но они не были реализованы. Результат: сегодня нет свежих денег. «Сектор не является привлекательным для инвесторов», соглашается Лебедев.

Государство должно предоставить предприятиям «столько свободы, сколько возможно, реальной и всесторонней свободы», говорит предприниматель Лебедев. Только так можно получить новые инвестиции – из-за рубежа и от российских компаний. Нельзя конкурировать с огромными государственными корпорациями, говорит Лебедев: «О честной конкуренции здесь не может быть и речи». Государству следовало отдать контроль над экономикой в ​​частные руки, так, как это было запланировано на самом деле.

Формально Россия – рыночная экономика, но реализовать это не удается уже много лет. «Чиновники строят отношения в экономике, как им нравится», критикует Лебедев. «Быстрого прогресса ожидать не стоит». При этом его страна срочно нуждается в новых инвесторах, чтобы преодолеть рецессию, в которую погрузилась Россия в этом году.

Валовой внутренний продукт сократился в первые восемь месяцев на 3,9 процента. Эксперты опасаются, что производительность экономики к концу года снизится на четыре или больше процентов. В настоящее время правительство пытается укрепить отечественную экономику с помощью импортозамещения. Министерство экономики в следующем году надеется на рост до двух процентов.

Россия нуждается в реальных изменениях

Однако, Лебедев сомневается, что быстрый конец экономического спада возможен. «Я думаю, что кризис будет длиться от семи до десяти лет», говорит он. Правительству теперь придется расплачиваться за то, что оно не использовало хорошие для экономики годы для реформ. Правительство и президент России Владимир Путин еще могут провести изменения, считает Лебедев. Однако, это должно быть больше, чем «косметические меры». России необходимы «реальные изменения». Для получения инвестиций, ей также нужны хорошие условия, например, выгодные процентные ставки от государства.

Для своих проектов на Балканах Лебедев получил кредит от немецкого банка, по ставке в два процента. В России было очень сложно вести переговоры с банками о выгодных условиях, сообщает предприниматель: «Позиция российских банков препятствует инвестициям, потому что процентные ставки слишком высоки». В других странах это совсем по-другому, чем в России, объясняет Лебедев: процентные ставки снижают практически к нулю процентов, когда речь идет о том, чтобы стимулировать экономику.

Проблемы с финансированием в России уже больше года создают, в частности, финансовые санкции, наложенные Западом. Кредиты стали редкими и дорогими. Также поворот к Китаю, о котором недавно объявило российское правительство, едва ли может стать альтернативой. Быстрого решения политического конфликта между Востоком и Западом Лебедев не видит. «Санкции были введены, когда Крым стал частью России. Значит, они могут быть сняты только тогда, когда Крым перестанет быть частью России», говорит он и не верит, что в этом что-то изменится: «Граждане России считают Крым неотъемлемой частью России, так что санкции никогда не будут отменены».

Упрямство также на Западе

Веру Запада в то, что с помощью санкций можно повлиять на политику Путина, он считает "наивной". В то время как возвращение Крыма Украине было объявлено в качестве цели санкций, реальная цель западных политиков – сменить политическое руководство в России, говорит бизнесмен. Он считает, что опасно менять текущий статус-кво в Крыму. Это может поставить под угрозу хрупкую стабильность на полуострове.

Мира в Украине можно достичь только путем движения в России, совместно с Западом. Для этого необходимо понимать потребности всех сторон и найти решения, которые будут приемлемы для всех. Он призывает Запад осознать долгосрочные последствия своей политики в отношении России.

Лебедев видит в этом «упрямство и отсутствие готовности к компромиссу». На Западе считают, что смена руководства будет исключительно положительной. Тем не менее, они не понимают, что впоследствии может быть «даже хуже» - если радикальные силы придут к власти, они могут нанести вред демократии и усилить конфронтацию с Западом. На примере известной, «казалось бы, демократической» смены власти в недавнем прошлом в других странах можно увидеть, что не всегда изменение ситуации – к лучшему.

Судебные иски в Германии

Сильнее, чем политические события, Лебедева заботит его собственный бизнес, кроме Балкан, также в Германии. После того, как семь лет назад бизнес с немецкой энергетической компанией RWE – совместная российская энергетическая компания – внезапно лопнул, Лебедев хочет получить возмещение ущерба в размере более 700 млн евро. В марте прошлого года суд земли Эссен отклонил соответствующее прошение Rustenburg, дочерней компании Sintez, как недопустимый. Причина: Много лет назад, арбитражный суд в Лондоне вынес решение в пользу RWE.

Rustenburg сейчас подает жалобу и одновременно иск против бывшего генерального директора RWE Юргена Гроссмана. Немецкую сторону Лебедев обвиняет в «мошенничестве» и «лжи». Арбитражный суд в Англии был ошибкой, говорит он сегодня. Это была попытка «сохранить брак», лучше было сразу оформить «развод» в немецком суде. RWE считает решение суда Эссена подтверждением, как заявила пресс-секретарь компании. Гроссман не хотел комментировать это дело.

Тем не менее, заинтересованности Лебедева в Европе этот эпизод не снизил. В будущем он будет сотрудничать также с потенциальными немецкими партнерами. Свое будущее, он по-прежнему видит в энергетическом бизнесе, тем не менее, у него есть и другие интересы – и при этом в поле зрения тоже Запад. Если позволяет время, он финансирует в России и США независимые фильмы со старшей из двух его дочерей. В России, киноиндустрия не слишком прибыльна, говорит Лебедев. Свое участие он называет скорее «семейным хобби».