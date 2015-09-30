США ввели экономические санкции против спонсоров ИГ

В новом санкционном списке США - 35 имен и названий, передает Русская служба Би-Би-Си.

География списка предельно обширна: в него попали граждане Великобритании, Франции, России, Пакистана и Индонезии.

Список составлялся совместно казначейством и госдепартаментом США. Основная цель санкций - ослабить финансовую поддержку экстремистов.

Собственность лиц, попавших в списки, находящаяся в юрисдикции США, будет заморожена, а американским компаниям и гражданам запрещается заключать с ними сделки.

Читайте такжеГенерал НАТО: Россия направила в Сирию оружие не для борьбы с исламистами

В список попало, среди прочих, кавказское подразделение ИГ, ранее известное как группировка "Имарат Кавказ" и его лидер Рустам Асельдеров. Также в списке бывший чеченский полевой командир Тархан Газиев и Шамиль Исмаилов, которого власти США называют предводителем "русскоязычной ячейки ИГ" в сирийском городе Ракка.

Кроме них в список попали региональные ячейки ИГ в Индонезии, Алжире и восточном Иране.

Читайте такжеВ рядах "Исламского государства" зреет раскол - СМИ

Ранее УНИАН сообщал, что по данным американской разведки, с 2011 года почти 30 тысяч иностранных боевиков из более чем 100 стран побывали в Ираке и Сирии в рядах "Исламского государства".