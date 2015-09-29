В США подсчитали количество иностранных боевиков в рядах ИГИЛ

Об этом свидетельствуют данные американской разведки, передает The Daily Mail.

При этом количество американцев на стороне террористической организации достигло 250 человек - что вдвое больше по сравнению с прошлым годом, когда в лавах ИГИЛ граждан США насчитывалось 100.

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Кроме того, количество граждан других стран, которые заехали в Ирак и Сирию, увеличилось за последний год вдвое: в прошлом году иностранцев в "ИГ" было 15 тысяч из 80 стран.

Ранее УНИАН сообщал, что Асад использует российские боеприпасы с целью бомбардировки сирийских оппозиционных групп, несмотря на утверждения Кремля о том, что его военная поддержка направлена против "Исламского государства".