В США подсчитали количество иностранных боевиков в рядах ИГИЛ
С 2011 года почти 30 тысяч иностранных боевиков из более чем 100 стран побывали в Ираке и Сирии в рядах "Исламского государства".
Об этом свидетельствуют данные американской разведки, передает The Daily Mail.
При этом количество американцев на стороне террористической организации достигло 250 человек - что вдвое больше по сравнению с прошлым годом, когда в лавах ИГИЛ граждан США насчитывалось 100.
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Кроме того, количество граждан других стран, которые заехали в Ирак и Сирию, увеличилось за последний год вдвое: в прошлом году иностранцев в "ИГ" было 15 тысяч из 80 стран.
Ранее УНИАН сообщал, что Асад использует российские боеприпасы с целью бомбардировки сирийских оппозиционных групп, несмотря на утверждения Кремля о том, что его военная поддержка направлена против "Исламского государства".