Король Нидерландов: Семьи погибших в самолете MH17 ожидают привлечения виновных к ответственности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Несправедливость - это как открытая рана. Сотни семей из десяти стран, в том числе Малайзии, Австралии и Нидерландов, как раньше тоскуют каждый день за близкими, любимыми, которых они потеряли во время катастрофы MH17. Они ожидают результатов выполнения резолюции Совета безопасности 2166", - отметил Виллем-Александр.

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В этой связи он подчеркнул, что "резолюция эта недвусмысленная - требует, чтобы те, кто несет ответственность за этот инцидент, понесли ответственность за свои действия".

"Чтобы все государства в полном объеме сотрудничали по обеспечению привлечения к ответственности", - сказал король Нидерландов.

Как отметил монарх, Нидерланды будут сотрудничать со всеми государствами.

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Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".

11 августа Совет безопасности Нидерландов сообщил, что совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 нашла несколько фрагментов, которые могут принадлежать ракете с ЗРК "Бук". Эти части были найдены во время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении уголовного следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов.