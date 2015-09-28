Роухани: позиции России и Ирана по Сирии практически совместимы

Об этом в воскресение заявил президент Ирана Хасан Роухани, выступая на встрече в Нью-Йорке, передает ТАСС.

"Иран и российская сторона имеют практически совместимое мнение, потому что они тоже нацелены на борьбу с терроризмом", - сказал он.

По его словам, Москва "в последние месяцы" уведомляла Тегеран, что готова предпринять "более сосредоточенные усилия по борьбе с терроризмом" в Сирии, в том числе усилить поддержку Дамаска.

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Также Роухани отметил, что устранение президента Сирии Башара Асада сделает страну "раем для террористов", пишут РИА Новости.

По словам Роухани "только силами воздушной операции победить терроризм невозможно".

Ранее УНИАН сообщал, что Россия, Сирия Иран и Ирак создали информационный центр для координации борьбы с боевиками «Исламского государства».