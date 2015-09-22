Иран и Россия усилили координацию действий по защите режима Асада в Сирии – СМИ

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в США и на Ближнем Востоке, передает ZN.ua.

По словам источников, высокопоставленные иранские и российские дипломаты и генералы провели ряд встреч в Москве в последние несколько месяцев, на которых обсуждались действия по защите режима Асада и наращивание военного присутствия РФ в Сирии.

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Также к данным переговорам относится и тайный визит в Москву генерал-майора Касема Сулеймани. Он является руководителем спецподразделения Стражей Исламской революции ("Кодс"), который в том числе отвечает за военную поддержку правительства Башара Асада.

Сообщается, что помимо российских войск, в Сирии на стороне Асада воюют "Кодс" и боевики группировки "Хезболла". Подчеркивается, что в основном поддержка Асада со стороны Ирана и России сконцентрирована в провинции Латакия, которая находится на побережье Средиземного моря. Латакия является фактически последней цитаделью сирийского президента.

Кроме этого, для Ирана важно сохранить прибрежную территорию Сирии под контролем Асада, так как данная территория является одним из главных маршрутов поставок оружия ливанским и палестинским боевикам.

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Ранее УНИАН сообщал, что полномочный представитель Сирии в ООН Башар Джафари призвал Россию начать наносить авиаудары по позициям террористической группировки "Исламское государство".

Ранее США предостерегли Россию от возможного усиления военного присутствия в Сирии. Госсекретарь Керри недвусмысленно заявил, что подобные действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в Сирии, гибели еще большего количества невинных людей, а также к увеличению потока беженцев.

В Кремле подтвердили, что Россия оказывает Сирии поддержку, но конкретизировать возможные изменения в поддержке Дамаску не стали.

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По данным Пентагона, семь российских транспортных самолетов АН-124 "Руслан" приземлились на сирийском аэродроме вблизи Латакии.

Россия утверждает, что российские военные находятся в районе аэродрома в качестве вооруженной охраны и для восстановления взлетной полосы для доставки грузов.