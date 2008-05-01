Путин - второй после Далай-ламы по версии Time
Характеристику дала Олбрайт
Президент России Владимир ПУТИН вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Список обнародован на сайте этого американского журнала, ранее назвавшего В.ПУТИНА "человеком 2007 года".
Президент РФ занимает в списке "лидеров и революционеров" второе место после Далай-ламы, статью о российском лидере написала экс-госсекретарь США Мадлен ОЛБРАЙТ, передает Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.
"После наших первых встреч в 1999 и 2000 годах я описала в своем дневнике ПУТИНА как человека жесткого, уверенного в себе, трудолюбивого, патриотичного и завораживающего. За прошедшие годы он стал более уверенным в себе и для Запада - менее обворожительным", - написала М.ОЛБРАЙТ.
На иллюстрации портрет президента России стилизован под известные изображения Петра I.
В список также вошли: президент США Джордж БУШ, бывший премьер-министр Великобритании Тони БЛЭР, глава КНР ХУ Цзиньтао, мэр Нью-Йорка Майкл БЛУМБЕРГ, а также трое кандидатов на пост президента США - Хиллари КЛИНТОН, Барак ОБАМА и Джон МАККЕЙН.
В пятый раз Time составляет список 100 политиков, ученых, писателей, музыкантов, бизнесменов, которые своим примером или талантом оказали наибольшее влияние на мировое развитие.