МИД Грузии передал России ноту протеста

МИД Грузии передал сегодня послу России Вячеславу КОВАЛЕНКО ноту протеста в связи с решением России увеличить российский миротворческий контингент в зоне абхазского конфликта.

Как сообщает «Газета.ру», по завершении встречи в грузинском внешнеполитическом ведомстве В.КОВАЛЕНКО заявил журналистам: «Увеличив миротворческий контингент в зоне грузино-абхазского конфликта, Россия не нарушала какие-либо соглашения, касающиеся численности и пребывания российских миротворческих сил в зоне грузино-абхазского конфликта. В соответствии с этими соглашениями, российская сторона может иметь в зоне безопасности от 2,5 до 3 тыс. миротворцев».