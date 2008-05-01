В Китае из рабства освободили 167 детей

В китайской провинции Гуандун освобождены 167 детей, проданных в рабство.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местные власти, 107 мальчиков и 60 девочек были из бедных семей из провинции Сычуань, расположенной в 1000 км от их нынешнего местонахождения.

В бедных китайских провинциях в юго-западной части страны широко распространена работорговля детьми, отмечает Southern Metropolis Newspaper.

По данным этого издания, в провинции Сычуань существует "черный рынок", на котором продают детей даже 7-9-летнего возраста. Чаще всего детей продают сами родители, а иногда дети уходят из семьи, чтобы не быть обузой и без того бедному семейству. Тысячи подростков в возрасте от 13 до 15 лет продаются в более развитые экономические регионы страны, где работают за полдоллара в час, работая по 75 часов в неделю.

Последние громкие сообщения о детском рабском труде появились в 2007 году в центральной китайской провинции Шаньси. Там были выявлены факты использования детского рабского труда на нелегальных угольных шахтах. На многочисленных незарегистрированных угольных шахтах в Шаньси используется детский рабский труд, отмечает NEWSru.