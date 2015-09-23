Представитель США по борьбе с ИГ идет в отставку - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

Аллен оставит государственную службу в ближайшие недели, это подтвердили четыре чиновника из администрации. Представители Госдепартамента заявили, что они не были готовы официально объявить отставку Аллена, но он уведомил свое начальство и покинет пост в начале ноября, прослужив всего один год.

Американские чиновники, знакомые с решением Аллена говорят, что он был разочарован политикой Белого дома в войне против ИГ, в частности, непредоставлением достаточных ресурсов для борьбы. Он безуспешно пытался убедить администрацию позволить американскому командованию развернуть группы наведения на земле, чтобы помочь выбрать цели для авиаударов в Ираке.

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Тем не менее, представители администрации подчеркивают, что решение Аллена покинуть свой пост было мотивировано, главным образом, состоянием здоровья его жены, которая страдает от аутоиммунного расстройства.

Как сообщал УНИАН, международная коалиция под эгидой США намерен активизировать военную кампанию против террористической группировки ІДІЛ в Сирии.