Пентагон заявил об убийстве одного из лидеров ИГ

Об этом сообщил представитель армии США, передает Русская служба Би-Би-Си.

Пентагон называет убитого Абу Бакра аль-Туркмани "административным эмиром" боевиков, ранее участвовавшим в деятельности на территории Ирака экстремистской организации "Аль-Каида".

Авиаудар был нанесен в районе города Таль-Афар.

Успешная операция по уничтожению аль-Туркмани демонстрирует, по мнению Пентагона, уязвимость руководства "Исламского государства".

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В августе Белый дом заявил об уничтожении заместителя лидера ИГ Фадхиля Ахмада аль-Хайяли, в мае в Сирии был убит Абу Сайяф, отвечавший в ИГ за контрабанду нефти и газа.

Ранее УНИАН сообщал, что международная коалиция под эгидой США намерена активизировать военную кампанию против террористической группировки ИГИЛ в Сирии.