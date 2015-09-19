Foreign Policy: Пентагон впервые после распада Союза готовится к возможному конфликту

Об этом в пятницу, 18 сентября, пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в Пентагоне и государственном департамента США, а также экспертов, передает Дождь.

Пентагон регулярно готовит планы на случай чрезвычайный ситуаций — от конфликта с КНДР до атак зомби. Эти планы имеют разный приоритет. Планы по России после распада СССР «лежали на полке, собирая пыль», отмечает издание. Однако Россию снова рассматривают как потенциального партнера по некоторым вопросам. И, по мнению нескольких бывших и действующих сотрудников Госдепа и Пентагона, эти планы «отряхивают» и оценивают заново, учитывая новую «посткрымскую» геополитическую реальность, где Россия — не партнер, а потенциальная угроза.

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Учитывая обстановку в мире и действия России, очевидно, США должны убедиться, что их военные планы обновлены и позволят ответить на потенциальную агрессию против союзников НАТО, говорит высокопоставленный чиновник Минобороны США.

Новый план США по России делится на две части, объясняет высокопоставленный собеседник Foreign Policy: одна предусматривает сценарий действий при нападении России на одну из стран-членов НАТО. Другая часть предполагает атаку российской армии за пределами стран альянса. Обе версии сосредотачивают внимание на возможности российского вторжения в странах Балтии как наиболее вероятном фронте потенциального вооруженного конфликта.

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В плане говорится в основном не о традиционных методах ведения войны, а о гибридной тактике России, которая использовалась в Крыму и на востоке Украины: «вежливые люди», управляемые протесты и кибервойны. «Они пытаются выяснить, при каких обстоятельствах [Министерство обороны США] будет реагировать на кибератаки», — говорит Джули Смит, которая до недавнего времени занимала должность помощника вице-президента США Джо Байдена.