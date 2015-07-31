Американские спецслужбы опубликовали карту хакерских атак на США

Об этом сообщает NBC. Карта была составлена Агентством нацбезопасности.

Кибератаки, заказанные китайским правительством, были направлены на различные секторы американской экономики. В частности, хакеров интересовали такие компании как Google и Lockheed Martin. Также были атакованы правительственные серверы.

Места атак на карте обозначены красными точками. Всего их около 600. Все это – успешные атаки, когда хакерам удалось похитить государственную или корпоративную информацию. Это атаки, которые были осуществлены в течение последних пяти лет.

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Телеканал обращает внимание, что красный почти весь северо-восточный коридор от Вашингтона до Бостона. Также много атак в Силиконовой долине, Далласе, Майами, Чикаго, Сиэттле, Лос-Анджелесе и Детройте. Наибольшее количество атак – в Калифорнии. Там было почти 50 атак.