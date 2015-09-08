Die Presse: Европа на пути к "несостоявшемуся союзу"

В статье Йозефа Уршитца под названием «Европа на пути к "несостоявшемуся союзу"», опубликованной на сайте газеты Die Presse, пишется о том, что Ципрас втянут в избирательную кампанию, и он уже многое пообещал своим избирателям. Но в этом случае, у него хорошие шансы на успех. Ведь соглашения в ЕС и других учреждениях – это явно бесполезная бумажка, которую все просто так подписывают – и забывают о ней.

Или, может быть, кто-то еще помнит о критериях конвергенции Маастрихтского договора, которые должны обеспечивать стабильность евро? Только две из 18 стран еврозоны (Люксембург и Эстония) соответствуют критериям дефицита и долга. Другим нет никакого дела до Маастрихтского договора. Без последствий.

Или кто-то еще собирается заявлять об «отказе предоставления финансовой помощи», одной из основ экономического и валютного союза? Во время спасения Греции обо всем этом забыли. Или запрет прямого финансирования государственного сектора Европейским Центральным Банком, при введении которого приобретение государственных облигаций центрального банка стало, по меньшей мере, очень туманным делом?

Последние несколько дней явно нам показали, что такого рода отношение («Разве меня интересует вчерашний договор?») не ограничивается только экономической сферой. Прописанный в Шенгенском договоре принцип защиты внешних границ? Предусмотренная в Дублинском договоре регистрация лиц, ищущих убежища, в стране первого прибытия? Ну, что поделаешь, если они не хотят?

Извините, но так ничего не выйдет. Общество, которое так откровенно не принимает всерьез свои собственные соглашения, находится на пути к «несостоявшемуся союзу». Даже заядлые европейцы в самых страшных кошмарах не могли себе представить, что политика может так жестоко испортить такую хорошую идею, как единая Европа.