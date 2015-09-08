Беженцы прорвали кордон полиции на границе Сербии с Венгрией
Сотни мигрантов прорвались через полицейские заслоны на границе Венгрии с Сербией и направляются пешком в сторону Будапешта.
Из другого миграционного лагеря в городе Рожке, где проводится регистрация беженцев, также вырвались люди, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
По информации очевидцев, около 300 человек идут пешком по автошоссе в сторону столицы. Их сопровождает полиция.
Венгрия стала местом, куда устремились тысячи мигрантов и беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, следуя транзитом в Германию и другие страны северной Европы.
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Канцлер Германии Ангела Меркель сказала в понедельник, что неконтролируемый приток мигрантов в Германию приведет к трансформации страны в грядущие годы.
Тем временем министр обороны Венгрии Чаба Хенде в понедельник подал в отставку по окончании заседания совета национальной безопасности, на котором решалось, что делать с огромным притоком в страну беженцев и мигрантов.
На прошлой неделе Венгрия, куда за последнее время прибыло более 100 тысяч человек, предложила разместить у ее границ спецподразделения в попытке пресечь приток беженцев.
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Ранее УНИАН сообщал, что 4 сентября около 300 мигрантов вырвались из лагеря в венгерском городе Роско, который расположен неподалеку от границы с Сербией.