В Венгрии 300 нелегалов прорвали ограждение и сбежали из лагеря

Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает Reuters. Полицейские пытаются догнать беглецов, перекрыв для этого шоссе вблизи.

Тем временем, еще несколько десятков мигрантов совершили побег из лагеря в городе Бичке. По словам очевидцев, женщины и дети намерены отправиться пешком в Германию, если венгерские власти не дадут им возможности отправиться поездом, цитирует издание ТСН.

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В последнее время из-за нестабильной ситуации в странах Африки и Ближнего Востока в европейские государства прибывает все большее число мигрантов. Основной поток идет через Венгрию. Пытаясь остановить его, венгерские власти начали строительство на границе с Сербией стены протяженностью 175 километров.

Всего государства Евросоюза договорились принять в себя 32 000 мигрантов в течение двух лет.

Напомним, полторы тысячи отчаянных нелегалов в очередной раз штурмовали тоннель под Ла-Маншем.