Меркель: Приток мигрантов изменит Германию

В то же время она сказала, что власти страны ускорят процедуру предоставления убежища и выделят дополнительные средства на помощь беженцам, но подчеркнула, что в одиночку Германия не может решить эту проблему, и призвала остальные страны-члены ЕС принять такие же меры, сообщает Русская служба ВВС.

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Ранее немецкие власти объявили о выделении еще 6 млрд евро на нужды беженцев. Согласно этому плану, в стране будут построены новые лагеря для беженцев примерно на 150 тысяч человек. Также будут выделены дополнительные средства на программы по изучению языка и интеграцию мигрантов.

Программа дополнительного финансирования предусматривает и увеличение численности полиции на 3 тысячи человек.