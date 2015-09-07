СМИ: Израиль отказался впустить беженцев

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался пустить в страну сирийских беженцев, что является требованием оппозиционных партий.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The New York Times.

«Израиль - очень маленькая страна с небольшой географической и демографической глубиной», - отметил глава правительства. Он также подтвердил, что план по строительству стены на границе с Иорданией будет осуществлен. Ограждение необходимо для защиты от нелегальных мигрантов.

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Ранее лидер левоцентристской партии «Авода» Ицхак Герцог заявил, что евреи не могут оставаться равнодушными, когда сотни тысяч мигрантов ищут «тихую гавань». «Однажды наши люди сами столкнулись с молчанием мирового сообщества», - заметил Герцог, имея в виду времена холокоста.

На сегодняшний день более 2 миллионов сирийских беженцев находятся в Египте, Ираке, Иордании и Ливане, еще 1,9 миллиона человек — в Турции. Более 348 тысяч сирийцев обратились с просьбой о предоставлении убежища в европейских странах, сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.