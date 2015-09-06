Великобритания готова принять 15 тысяч сирийских беженцев - СМИ

Об этом сообщает издание Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники, пишет Украинская правда.

По словам источников, Кэмерон дал указание своим помощникам подготовить план по урегулированию миграционного кризиса.

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В частности данный план включает значительное расширение программы по распределению мигрантов, а также "военную и разведывательную" борьбу с нелегальными перевозчиками людей.

В середине августа Кэмерон заявлял, что Великобритания примет определенную долю лиц, ищущих убежища, однако в дальнейшем будет останавливать людей, пытающихся въехать "без разрешения".

Ранее УНИАН сообщал, что Австрия и Германия приняли тысячи мигрантов, которые смогли пересечь венгерскую границу после того, как они несколько дней не могли покинуть Венгрию.