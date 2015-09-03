На вокзале в Будапеште произошли стычки мигрантов с полицией

Полиция арестовала нескольких молодых мигрантов и, вероятно, насильно посадила их на поезда до центров по приему беженцев на востоке страны, передает корреспондент Би-би-си с места событий.

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Мигранты протестуют у вокзала Келети, утверждая, что потратили сотни евро на проездные документы, которыми им теперь не дают воспользоваться.

Венгерские власти объясняют свои действия стремлением выполнять обязательства по охране государственных границ.

Согласно Дублинскому соглашению, подписанному всеми странами Евросоюза, беженцы обязаны обращаться с просьбой об убежище в первой же стране ЕС, в которой они оказались.

Движение поездов Eurostar между Парижем и Лондоном было прервано в ночь на среду из-за мигрантов, которые были замечены на железнодорожных путях у въезда в тоннель. Сотни пассажиров поезда ES9055 прождали отправки Eurostar несколько часов.

Летом этого года ежедневно от нескольких сотен до нескольких тысяч человек пытались перебраться по тоннелю из французского Кале в Великобританию. Так, в июле в Кале в ожидании возможности попасть в Британию находились около 5 тыс. мигрантов, в основном из африканских стран и Ближнего Востока.