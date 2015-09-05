Лукашенко пошел в президенты в пятый раз

22:31, 05 сентября 2015
Мир
1647 0

Центризбирком (ЦИК) Беларуси принял документы на участие в президентских выборах от четырех человек, включая нынешнего президента Александра Лукашенко. 

Фото УНИАН

Об этом сообщается 5 сентября на сайте комиссии, передает "Дождь".

Кроме Лукашенко, который хочет избраться на пятый срок, потенциальными кандидатами в президенты стали лидер Либерально-демократической партии Беларуси Сергей Гайдукевич, представитель коалиции «Говори правду» Татьяна Короткевич и председатель Белорусской патриотической партии Николай Улахович. Зарегистрировать кандидатов должны 10 сентября.

Читайте такжеЛукашенко рад развитию дружественных отношений с Украиной

Первого сентября ЦИК Беларуси обнародовал предварительную информацию о достоверных подписях по выдвижению в кандидаты. Для регистрации их нужно не меньше 100 тысяч.

У инициативной группы Лукашенко оказалось 1753380 достоверных подписей, у Николая Улаховича — 149819, у Сергея Гайдукевича — 139 877, у Татьяны Короткевич — 105 278. У инициативной группы экономиста Виктора Терещенко, который не преодолел барьер, только 6699 подписей из 130404 признали достоверными.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter