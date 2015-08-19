Google выдал основные центры кремлевской интернет-пропаганды

Так, совершенно внезапно на первые места в таких запросах выходят не города-миллионники и даже не приграничные к Украине области, сообщается на otakvot.livejournal.com.

Кроме того, почти в любых политических запросах фигурируют маленькие поселки Ольгино, Яблоновский, Перекатный и Зеленый Город. По интенсивности запросов они иногда обгоняют даже Москву и Санкт-Петербург.

Стоит подчеркнуть, что городе Ольгино располагается известное ООО "Агентство Интернет-Исследований", которое занимается прямой интернет-пропагандой.

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"Сотни сотрудников днями напролет пишут хвалебные комментарии, угодные действующей в России власти, обливают грязью Украину, Америку и Европу и гнобят несогласных, создавая таким образом видимость общественного мнения", - говорится в сообщении.

Также благодаря сервису удалось установить, что подобные центры появились в конце 2013 года, перед крымскими событиями.

Например, посмотрев статистику по слову "НАТО" год легко заметить - до средины 2013 года больше всего эта тема интересовала жителей Ульяновской области, что не удивительно - в это время по СМИ как раз прокатилась информация об открытии в Ульяновске базы НАТО.

Отмечается, что вышеуказанные агенства, скорее всего, пытаются контролировать мнение о внутренней политике.

Ранее УНИАН сообщал, что Польша и Нидерланды инициируют создание русскоязычного телеканала, чтобы противостоять пропаганде Российской Федерации.