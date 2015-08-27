В Китае посреди улицы под землю провалились четыре человека
02:43, 27 августа 2015Мир
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Появилось видео, где четыре человека провалились в образовавшуюся посреди тротуара воронку в одном из городов китайской провинции Хэйлунцзян.
Инцидент произошел в субботу, 22 августа / скриншот видео
Видеозапись опубликована на сайте The Guardian.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 22 августа. На видео видно, что женщина удерживается за стальные тросы прямо над ямой в тротуаре. При этом, четверо других прохожих провалились в воронку.
Ранее УНИАН сообщал, что в Китае станция метро ушла под землю, поскольку под ней образовалась карстовая воронка.
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