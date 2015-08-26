Disney представит игрушки по мотивам "Звездных войн"

Компания называет это событие "распаковкой" - игрушки впервые покажут в ходе онлайн трансляции, которая пройдет в 12 странах на протяжении 18 часов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ComingSoon. "Игрушки по мотивам "Звездных войн" всегда играли важную роль в том, как фанаты франшизы взаимодействуют с сагой. Они позволяли многим поколениям оживлять в памяти фильмы и создавать свои собственные истории. Новая продукция продолжит эту традицию", - сказала президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

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Среди продукции - статуэтки героев и модели кораблей из нового эпизода киносаги "Звездные войны: Пробуждение силы", книги, одежда и многое другое.

Действие седьмого фильма франшизы "Пробуждение силы" развернется спустя примерно 30 лет после "Возвращения джедая", последнего по хронологии эпизода киносерии Джорджа Лукаса. Режиссером седьмого эпизода стал Джей Джей Абрамс.

Фильмы серии "Звездные войны" собрали в мировом прокате более $4,38 млрд. Это пятый кассовый показатель среди всех кинофраншиз.