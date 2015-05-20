Герой "Звездных войн" будет пропагандировать шлемы среди немецких велосипедистов

Немецкое министерство транспорта задействовало героя «Звездных войн» Дарта Вейдера в рекламной кампании, пропагандирующей ношения шлема во время езды на велосипеде, пишет Lenta.ru со ссылкой на немецкое издание Chip.

«История продолжалась благодаря шлему. Необходим в каждой галактике и во время езды на велосипеде», — сказано на рекламных плакатах с Дартом Вейдером, которые появятся в шести крупных городах Германии в начале лета.

Также министерство транспорта пообещало подарить тысячу шлемов школам и детским садам после лотереи в соцсетях. Желающим принять участие в акции нужно опубликовать селфи в шлеме с хэштегом #dankhelm («благодаря шлему») и указать школьный класс или группу детского сада, которая получит бесплатные шлемы в случае, если эта публикация победит в розыгрыше.

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Рекламная акция рассчитана на добровольное желание немцев носить шлемы, поскольку по закону такого требования нет. Сейчас это делают 17 процентов велосипедистов.

Дарт Вейдер — один из главных персонажей саги о «Звездных войнах». Его имя при рождении — Энакин Скайуокер. События, произошедшие после Войны Клонов, обращают Энакина на темную сторону. Его тело обгорело во время битвы с Оби-Ван Кеноби, и чтобы он мог жить дальше, на него надевают герметичный скафандр со шлемом, который служит системой жизнеобеспечения. Так он становится Дартом Вейдером.