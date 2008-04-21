Богатырёва совершит рабочий визит в Польшу (программа)

22-23 апреля состоится рабочий визит секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раисы БОГАТЫРЁВОЙ в Республику Польша.

Как сообщили УНИАН в Аппарате СНБО Украины, целью первого рабочего визита Р.БОГАТЫРЁВОЙ в Польшу является расширение сотрудничества и обмен информацией с руководством польского государства, обсуждение широкого круга актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, научно-технической и других сферах, выработка общей позиции и расширение взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

В рамках визита состоится рабочая встреча секретаря СНБО Украины с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Владиславом СТАСЯКОМ. Ожидается, что стороны подпишут Заключительное коммюнике и Программу сотрудничества между Аппаратом СНБО Украины и Бюро национальной безопасности Республики Польша на 2008-2009 гг.

Также в ходе визита запланированы встречи секретаря СНБО Украины с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНСКИМ, маршалком Сейма Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ, государственным секретарем Канцелярии председателя Совета Министров Польши, координатором специальных служб Яцеком ЦИХОЦКИМ, руководителем Агентства внутренней безопасности Польши подполковником Кшиштофом БОНДАРИКОМ.