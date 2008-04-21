Богатырёва совершит рабочий визит в Польшу (программа)

18:40, 21 апреля 2008
Мир
742

Сообщает аппарат СНБО Украины

22-23 апреля состоится рабочий визит секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раисы БОГАТЫРЁВОЙ в Республику Польша.

Как сообщили УНИАН в Аппарате СНБО Украины, целью первого рабочего визита Р.БОГАТЫРЁВОЙ в Польшу является расширение сотрудничества и обмен информацией с руководством польского государства, обсуждение широкого круга актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, научно-технической и других сферах, выработка общей позиции и расширение взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

В рамках визита состоится рабочая встреча секретаря СНБО Украины с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Владиславом СТАСЯКОМ. Ожидается, что стороны подпишут Заключительное коммюнике и Программу сотрудничества между Аппаратом СНБО Украины и Бюро национальной безопасности Республики Польша на 2008-2009 гг.

Также в ходе визита запланированы встречи секретаря СНБО Украины с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНСКИМ, маршалком Сейма Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ, государственным секретарем Канцелярии председателя Совета Министров Польши, координатором специальных служб Яцеком ЦИХОЦКИМ, руководителем Агентства внутренней безопасности Польши подполковником Кшиштофом БОНДАРИКОМ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter