Российские военные учатся стрелять из "Градов" в горах Армении

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ.

"В российской военной базе Южного военного округа в Республике Армения на высокогорном полигоне "Алагяз" начались полевые занятия с артиллерийскими подразделениями… Артиллерийские расчеты будут поражать различные мишени на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря, при этом помощь им для поиска целей окажут подразделения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

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В учениях участвует более 300 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и военной техники, среди которых самоходные гаубицы "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град". Планируется уничтожить порядка трехсот различных групповых и одиночных целей.