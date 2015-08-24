В России сегодня стартовали масштабные военные учения

В России началось масштабное специальное учение по всестороннему обеспечению группировки войск (сил), сообщает Министерство обороны РФ.

Практические действия пройдут с 24 по 29 августа 2015 года на территории шести субъектов России в зоне ответственности Западного и Центрального военных округов.

Отмечается, что целями учения являются: проверка степени готовности органов военного управления, соединений и воинских частей к проведению мероприятий всестороннего обеспечения, совершенствование алгоритмов работы органов военного управления, практическая отработка вопросов материально-технического, инженерного, морально-психологического обеспечения, а также организации связи, радиационной, химической и биологической защиты при развертывании, перегруппировке и применении группировки войск (сил).

Всего на учение привлечено около 6 тыс. военнослужащих, задействовано до 750 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Также в Арктике на полуострове Таймыр вблизи Норильска началось межвидовое тактическое учение сил и войск Северного флота (СФ). Всего в учении принимают участие более 1000 военнослужащих, задействовано 14 летательных аппаратов, 34 единицы боевой и специальной техники.