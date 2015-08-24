Финляндия обвинила ВВС США в нарушении воздушного пространства

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Финляндии, передает Гордон.

Согласно информации оборонного ведомства, самолеты вошли в воздушное пространство к югу от Аландских островов около 17.00 воскресенья. Уже через 15 минут американские транспортные самолеты ушли в нейтральное воздушное пространство.

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Пограничные службы Финляндии расследуют инцидент.

Ранее УНИАН сообщал, что пограничная охрана Финляндии заявила о нарушения самолетом ВВС России воздушного пространства страны.