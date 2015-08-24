МИД Франции: Минские соглашения помогут Украине нормализовать отношения с Россией и с ЕС

Такое мнение в интервью газете JDD высказал министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, передает Гордон.

"Мы не наивны. Проблема не в том, чтобы доверять или нет. Что сейчас необходимо – это напомнить и тем и другим, что они не могут делать ничего иного, кроме как выполнять то, что было обещано, иначе они будут строго наказаны", – сказал он, отвечая на вопрос, доверяет ли он России в вопросе урегулирования кризиса на востоке Украины.

"Иногда Россия идет на уступки, иногда она заявляет о том, что действия сепаратистов никак от нее не зависят, что является достаточно смелым толкованием действительности", – отметил французский министр.

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По словам Фабиуса, Париж прилагает все возможные усилия в интересах мира и безопасности.

"Мы выступаем и действуем в пользу того, чтобы оружие умолкло и чтобы на Донбассе прошли новые выборы в соответствии с Конституцией Украины. Минские соглашения, за которые мы все несем совместную ответственность, определили условия, по которым Украина могла бы вернуться к корректным отношениям как с Россией, так и с Европейским союзом. Это наш компас", – заключил он.

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Ранее УНИАН сообщал, что лидеры Украины, Германии и Франции Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд встретятся в Берлине 24 августа для обсуждения ситуации на Донбассе. Решение о встрече было принято в связи с ухудшением ситуации на востоке Украины.