Порошенко, Меркель и Олланд 24 августа в Берлине обсудят ситуацию на Донбассе

Об этом сообщает Газета ру со ссылкой на Reuters, которое цитирует министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса.

Решение о встрече было принято в связи с ухудшением ситуации на востоке Украины. В частности, с начала недели обострилась обстановка в Горловке.

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«Это беспокоит. Военные действия должны остановиться, необходимо отвести вооружение. Кроме того, мы должны обеспечить необходимые условия для проведения местных выборов на Донбассе», — отметил Фабиус.