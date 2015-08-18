Порошенко, Меркель и Олланд 24 августа в Берлине обсудят ситуацию на Донбассе
21:34, 18 августа 2015Политика
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Лидеры Украины, Германии и Франции Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд встретятся в Берлине 24 августа для обсуждения ситуации на Донбассе.
Олланд и Порошенко поедут к Меркель в Берлин / УНИАН
Об этом сообщает Газета ру со ссылкой на Reuters, которое цитирует министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса.
Решение о встрече было принято в связи с ухудшением ситуации на востоке Украины. В частности, с начала недели обострилась обстановка в Горловке.
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«Это беспокоит. Военные действия должны остановиться, необходимо отвести вооружение. Кроме того, мы должны обеспечить необходимые условия для проведения местных выборов на Донбассе», — отметил Фабиус.
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