Великобритания после четырехлетнего перерыва открыла посольство в Иране

Великобритания вновь открыла свое посольство в столице Ирана. Оно было закрыто в 2011 году, после того как группа протестующих ворвалась в здание, а также в другое британское дипломатическое представительство в Тегеране, устроила погром в офисах и похитила документы.

Лондон тогда не только закрыл свое посольство в столице Ирана, но и выслал из Британии иранских дипломатов, сообщает Русская служба Би-би-си.

В воскресенье министр иностранных дел Британии Филип Хэммонд прибыл в столицу Ирана, чтобы лично принять участие в открытии дипломатической миссии. Хэммонд поднял над зданием британский флаг.

14 июля в Вене "шестерка" (США, Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) и Иран достигли соглашения по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Согласно документу, Иран отказывается от обогащения урана в обмен на отмену международных санкций.