В центре Бангкока у храма прогремел мощный взрыв, есть погибшие (фото, видео)

В центральном деловом районе столицы Таиланда Бангкоке прогремел мощный взрыв вблизи храма, передает Русская служба Би-би-си.

Местное телевидение сообщило вначале о пяти погибших и 20 раненых, а также привело цитату представителя полиции о том, что причиной взрыва стала бомба.

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Как сообщает корреспондент Би-би-си Джонатан Хед, который находится на месте происшествия, там царит хаос - всюду валяются части человеческих тел.

Судя по значительным разрушениям и размерам образовавшейся в результате взрыва воронки, речь действительно может идти о бомбе.

Если это предположение подтвердится, говорит корреспондент Би-би-си, это будет экстраординарным событием для Бангкока, где такие нападения довольно редки.