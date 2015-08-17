В центре Бангкока у храма прогремел мощный взрыв, есть погибшие (фото, видео)
Судя по значительным разрушениям и размерам образовавшейся в результате взрыва воронки, речь действительно может идти о бомбе.
В центральном деловом районе столицы Таиланда Бангкоке прогремел мощный взрыв вблизи храма, передает Русская служба Би-би-си.
Местное телевидение сообщило вначале о пяти погибших и 20 раненых, а также привело цитату представителя полиции о том, что причиной взрыва стала бомба.
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Как сообщает корреспондент Би-би-си Джонатан Хед, который находится на месте происшествия, там царит хаос - всюду валяются части человеческих тел.
Судя по значительным разрушениям и размерам образовавшейся в результате взрыва воронки, речь действительно может идти о бомбе.
Если это предположение подтвердится, говорит корреспондент Би-би-си, это будет экстраординарным событием для Бангкока, где такие нападения довольно редки.
สรุปเบื้องต้นตามรายงาน เจ็บ 30 ราย เสีย 2-3 ราย ยังไม่ยืนยัน รถยนต์ มากกว่า 30 คันอาคารใกล้เคียงเสียหาย/ สปก ปภ pic.twitter.com/j8bEvYL3nD
— เกาะติดข่าวสารกู้ภัย (@K5_Rescue) August 17, 2015