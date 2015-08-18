"Православный Союз казаков" будет искать в магазинах Петербурга "санкционную" еду

18 августа. "Казачьи патрули" займутся поиском в магазинах Петербурга "санкционных" продуктов.

Об этом корреспонденту "Росбалта" сообщил атаман "Православного Союза казаков "ИРБИС" Андрей Поляков.

"Мы будем проверять сети, которые не принадлежат нашим отечественным юрлицам и рынки. Маленькие магазины такого урона экономике не наносят", - заявил он. При этом Поляков подчеркнул, что имеет в виду не только контрабанду товаров, но и политическую составляющую - успешную работу "иностранных" торговых сетей на фоне срыва контрактов по "Мистралям".

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"Если увидим санкционные продукты, будем вызывать прокуратуру, ГУ МВД, УФАС, комитет по развитию предпринимательства. Понятно, что у них сил не хватает, мы поможем им разоблачить мошенников", - сказал Поляков.

Акции планируют проводить несколько раз в неделю.

Напомним, в России за минувшую неделю было уничтожено 550 тонн контрабандной растительной пищевой продукции и 47 тонн контрабандной продукции животного происхождения, включая 576 килограмм продукции, ввезенной в ручной клади и багаже.