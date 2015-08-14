На месте взрыва в Тяньцзине обнаружили высокотоксичные химикаты, среди которых - цианид

В районе ликвидации последствий взрыва на складе в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая обнаружен цианид и другие опасные высокотоксичные химикаты.

Об этом заявило министерство охраны окружающей среды КНР, передает ТАСС.

По данным ведомства, в одной из дренажных труб в зоне ЧП уровень содержания цианида превышал норму в восемь раз.

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Как сообщается, в Тяньцзине развернуто 22 станции по наблюдению за состоянием окружающей среды, пять из них также проверяют качество воды. В районе ликвидации последствий взрыва работают 214 военнослужащих НОАК из частей по радиационной, химической и биологической защите.

Взрыв произошел в городском районе Биньхай на логистическом складе компании "Жуйхай" около 23:30 среды по местному времени. По свидетельству очевидцев, взрывной волной выбило стекла в жилых домах в радиусе 2 км и повредило свыше 1 тыс автомобилей. На кадрах с места ЧП видно, что сразу после взрыва, мощность которого оценивается в 3 тонны в тротиловом эквиваленте, в районе инцидента начался сильный пожар. По сообщению агентства Синьхуа, после него на складе произошло еще несколько взрывов в тот момент, когда пожарные вели борьбу с огнем. Мощность самого сильного из них эквивалентна детонации 21 тонны тротила. О причинах инцидента информации нет.

По последним данным, число жертв взрыва достигло 50 человек, еще 701 - госпитализированы с различными травмами, из них 70 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.