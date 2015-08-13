Взрывы в Китае: количество жертв возросло до 50 - BBC

По меньшей мере 50 человек погибли и еще 700 пострадали в результате мощных взрывов в городе Тяньцзинь, что в северном Китае.

Двенадцать из погибших являются пожарными, еще 36 пожарных пропали без вести, сообщает BBC Украина.

Взрывы на складе, где хранились токсичные химикаты, разрушили жилые многоэтажки и уничтожили много автомобилей. Сообщается, что взрыв можно было увидеть даже из космоса.

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Президент Си Цзиньпинь пообещал провести тщательное расследование причин катастрофы и предоставить общественности информацию о причинах, сообщает государственное информагентство Синьхуа.

Начальник бюро защиты окружающей среды Тяньцзиня Вэнь Вуруй заявил, что его ведомство мониторит уровень загрязнения окружающей среды.

"Если вы вдыхаете (загрязненный воздух) в течение долгого времени, это может быть вредным. Но сейчас нормы загрязнения не слишком велики", - сказал он.

Первый взрыв прогремел около 23:30 по местному времени (18:30 по Киеву) в среду в промышленной зоне Binhai New Area. Через несколько секунд раздался второй, более мощный. Далее последовал еще ряд мелких взрывов.

В зданиях в радиусе двух километров от эпицентра взрыва повылетали стекла. Сообщается также о разрушении офисных зданий.

Ударная волна от взрыва была ощутима за несколько километров от него. Китайский центр, который занимается исследованием землетрясений сообщил, что мощность первого взрыва можно сравнить со взрывом трех тонн тротила, а второй – со взрывом 21 тонны тротила.

Всю ночь пожар тушили около тысячи пожарных на 140 пожарных машинах.

У местных центров крови образовались очереди из тех, кто желает стать донором.

Китайские СМИ сообщают, что взрывы произошли на складе, принадлежащем компании Ruihai Logistics, специализирующаяся на работе с опасными и токсичными химикатами.

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Центральный канал государственного телевидения Китая CCTV сообщил о задержании для допроса по меньшей мере одного представителя "соответствующей компании".

Отмечается, что местные СМИ критикуют размещения склада с настолько опасными химикатами возле оживленной трассы, жилых комплексов и офисных зданий.

В Тяньцзине, крупном портовом и промышленном городе на юго-восток от Пекина, проживает 15 миллионов человек.

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