На месте мощного взрыва в Китае обнаружен выживший

07:48, 14 августа 2015
Мир
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В пятницу спасатели вытащили из-под обломков одного выжившего при взрыве на складе в портовом городе Тяньцзинь на востоке Китая.

REUTERS

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В среду в 23:30 по местному времени в промышленной зоне города прогремел взрыв, взрывная волна от которого ощущалась в радиусе нескольких километров. Примерно через полминуты последовал второй.

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Жертвами взрыва стали по меньшей мере 50 человек, еще 700 госпитализированы с различными ранениями.

Представители городских властей заявили в пятницу, что расследуют причины произошедшего.

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