Хакеры ИГИЛ заявили о получении личных данных сотен американских военных

Во вторник, 11 августа хакеры, которые заявляют о своей принадлежности к "Исламскому государству", сообщили, что они получили доступ к информации о нескольких сотнях солдат США и государственных служащих, передает NBC.

Хакеры "Киберхалифата" подчеркнули, что в их распоряжении теперь есть имена, адреса электронной почты, пароли и телефонные номера сотрудников портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси, NASA, военнослужащих ВВС и корпуса морской пехоты.

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"Мы знаем об этом сообщении, но на данный момент не можем подтвердить его достоверность. Безопасность наших сотрудников превыше всего", - сказал представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что, согласно найденному в Пакистане документу ИГИЛ под названием "Краткая история исламского халифата, халифата Пророка", экстремисты собираются создать значительную террористическую группировку в Афганистане и Пакистане, чтобы развязать войну в Индии с целью приблизить "конец света".