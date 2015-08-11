В России начали уничтожать запрещенные продукты в багаже

Об этом сообщает Meduza.

"Россельхознадзор к 11 августа 2015 года уничтожил 552 килограмма санкционных продуктов, которые люди привезли в Россию в ручной клади. Продукты изымали в Приморском крае, Сахалинской области, Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - говорится в статье.

Сообщается, что всего российские власти уничтожили 41 тонну попавшего под санкции продовольствия.

"За какой срок отчитался Россельхознадзор, неизвестно. В первый день действия постановления правительства об уничтожении продуктов были уничтожены 290 тонн еды", - сообщает издание.

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На форуме, посвященном российской таможне, 3 августа один из пользователей рассказал, что у его знакомых в Шереметьево изъяли 10 упаковок хамона по 600–700 граммов, объяснив это новым порядком уничтожения продуктов. При этом в указе президента РФ Владимира Путина говорится, что он не касается ввоза продуктов физическими лицами. Согласно нормам, граждане России имеют право ввозить до пяти килограммов продуктов животного происхождения (на человека).