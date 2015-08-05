В России 6 августа намерены уничтожить сотни тонн санкционных продуктов

В России 6 августа намерены уничтожить первую партию санкционных продуктов – "не более нескольких сотен тонн".

Об этом заявил журналистам глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Я не думаю, что речь идет о больших объемах, как вы думаете. Я думаю, что сейчас будут сотни тонн, но не более нескольких сотен", - сказал Данкверт.

По его словам, запрещенные к ввозу в Россию товары уничтожались и ранее, поэтому ничего нового в этом процессе нет.

Он заявил, что объем ввозимых в Россию товаров после подписания указа об уничтожении санкционных продуктов уменьшился в 10 раз.

"Нелегитимный ввоз сейчас сократился уже в 10 раз. Мы в постоянном контакте с границей. Сегодня в Брянск, Псков, Смоленск в 10 раз сократились поставки. Казахстан сократил тоже в 10 раз", - сказал он.

При этом Данкверт заявил, что указ об уничтожении продуктов в меньшей степени касается Крыма.

"Частично мы возвращали (в Украину - УНИАН), а сейчас эти вопросы (уничтожения) будем обсуждать. Это не такие простые вопросы, как вы думаете", - сказал Данкверт.

Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, - США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

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24 июня Путин заявил о подписании указа о продлении на год ответных мер на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года.