В России отчитались об уничтожении свыше 370 тонн санкционных продуктов

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, как говорится в сообщении, во временном контрольном ветеринарном пункте "Красная горка" в Смоленской области сегодня задержаны и уничтожены 3 тонны говядины. Кроме того, там же уничтожено 20 тонн перца, задержанного ранее.

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Таким образом, заявляет Россельхознадзор, "на сегодня всего уничтожено 332 тонны растительной и 39 тонн пищевой продукции животного происхождения".

В ведомстве добавляют, что подлежат уничтожению и задержанные на этом же пункте 40 тонн персиков и нектаринов.

Как сообщал УНИАН, 29 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении ввозимых на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго. После этого правительство РФ утвердило правила уничтожения санкционных продуктов. Указ Путина начал действовать с 6 августа.

Между тем 87% россиян, согласно опросу социологического центра ЦИМЕС, выступают против уничтожения санкционных продуктов.

В частности, по словам россиян, они не понимают, зачем это делать, когда в стране столько малоимущих и социальных учреждений, где не обеспечиваются нормы питания.

Также россияне считают, что уничтожение санкционной продукции не несет для российского производства никакой пользы, а скорее является актом агрессии.

Кроме того, в стране уже собирают подписи под петицией с обращением к Путину, в котором предлагается не уничтожать продукты, а раздавать их бедным через благотворительные организации.