Die Welt: Где план Запада против Путина?
Запад верит, что может как-то усмирить Москву. Но уступчивость там воспринимают только как слабость. Срочно нужна долгосрочная антикремлевская доктрина.
Об этом пишет Рихард Херцингер в своей статье, опубликованной на сайте газеты Die Welt.
В противостоянии с политикой Владимира Путина многие на Западе цепляются за мысль, что кремлевский автократ руководствуется только чистыми инстинктами сохранения власти. Идеологическое оправдание его агрессивного поведения только представлено. Из чего следует, что можно было бы сделать его более благосклонным, если делать ему только убедительные предложения, которые соответствуют его жажде к признанию.
Но помимо того, что личная одержимость властью и идеологический фурор никогда не исключались - по крайней мере, с начала его третьего срока на посту президента Путин на веки вечные связал свою систему правления с параноидальным антизападным наративом, которому он теперь должен следовать.
Какие патологические черты он уже приобрел, стало ясно недавно, на, представленном, как патриотическое пропагандистское шоу, уничтожении пищевых продуктов западного происхождения. Предположение о том, что эти продукты представляли опасность для здоровья россиян, должны вызывать ассоциацию, что Запад стремится отравить русский народ - разлагающие фантазии, которые напоминают худшие времена тоталитарного промывания мозгов.
Положительный момент в том, что пропагандистская машина Путина этим непотребством, по-видимому, настроила против себя свою же общественность. Как бы российское общество не было настроено на патриотические жертвы, но то, что в стране с большой бедностью и травмирующими воспоминаниями о чудовищном голоде торжественно отмечается уничтожение пищи, вызвало неожиданное сопротивление во многих слоях населения.
В случае с Путиным не помогут никакие уговоры
Но было бы иллюзией, ожидать от этих импульсов фундаментальных изменений в режиме, направленном исключительно на националистическую «промывку» общества.
На Западе, однако, неустанно процветает представление, что главу Кремля можно было бы превратить в благонамеренного партнера под давлением экономических санкций в сочетании с уговорами. Заключенная в сотрудничестве с Россией ядерная сделка с Ираном повысила широко распространенное желание Запада, снова иметь возможность, наконец, быть доброжелательными с кремлевским автократом. Президент США Обама даже публично поблагодарил Путина за его якобы конструктивное поведение.
На самом деле, Россия в переговорах с Ираном помогла прийти к сегодняшнему результату, что ее иранский союзник скоро избавится от международных санкций, и не обязан будет отказываться от своего ядерного потенциала. Мнимая роль Москвы, как посредника, в вопросах Ирана направлена на то, чтобы утвердить Тегеран в качестве анти-американской региональной власти - и, таким образом, значительно увеличить свое влияние.
Как будто в насмешку над готовностью Запада верить в искреннее желание Путина установить мир, Россия теперь решительно настроена снабжать Тегеран оружием, чтобы он – в качестве компенсации за задержку своей программы создания ядерного оружия – мог усилить свое обычное вооружение. Кроме того, позиция сирийского режима Асада, который постоянно поддерживается Москвой, была усилена из-за признания Западом Ирана, как своего главного союзника. В последнее время Москва даже пригрозила отправить воздушно-десантные войска в Сирию, чтобы сохранить жестокую диктатуру Асада.
Украина может потерпеть крах
Поскольку в западных столицах хотят непременно убедить себя в том, что Иранское соглашение – это сигнал новой искренней готовности Путина сотрудничать и в других конфликтах, в настоящее время США и Европа активно оказывают давление на правительство Украины, чтобы она удовлетворила требования российского агрессора, насколько это возможно, - и признала фактическое отделение оккупированных российскими войсками и их помощниками-«сепаратистами» частей страны.
При этом они учитывают, что в той мере, в которой Киев пойдет навстречу этим требованиям, ультранационалисты получат доступ в страну. Метод, по которому они постоянно требуют от Киева больше гибкости, в зависимости от того, насколько неуступчив Кремль, по-видимому, служит им страховкой на случай, если украинское государство рухнет под бременем продолжающейся войны. Тогда можно сказать, что украинцев тщетно предупреждали о последствиях их предполагаемой несговорчивости.
К настоящему ответственному за провал Минского соглашения они не решаются приблизиться. Это виновник войны и тот, кто ее ведет, - Россия. Она не только не предпринимает ничего, чтобы отвести своих замаскированных солдат из соседней страны и прекратить поставки снаряжения пророссийским группировкам, но по-прежнему нагло отрицает свое непосредственное участие в войне.
Более жесткие санкции, к примеру, больше запретов на въезд
Так что самое время, более жесткими, более целенаправленными санкциями убедить Путина, что "декадентский" по его мнению Запад настроен решительно. Расширение запретов на въезд для ключевых фигур в системе Путина вместе с замораживанием их счетов могло бы стать средством, которое ощутимо задело бы их. Потому что, в то время как они разжигают ненависть к Западу у себя дома, эти циники придают большое значение тому, чтобы иметь возможность лично пользоваться его преимуществами.
К сожалению, Запад далек от такой позиции силы. Поэтому, бесстыдное вето Москвы в Совете Безопасности ООН против создания комиссии по расследованию сбитого над восточной Украиной пассажирского самолета с номером рейса MH17 остается без последствий. При этом косвенные доказательства говорят почти наверняка, что это преступление было совершено пророссийскими боевиками.
Запад не может или не хочет признать, что глобальная политика России следует строгой логике: подорвать его (Запад) и его демократические идеи в глобальном масштабе и отодвинуть, чтобы обеспечить Кремлю и его авторитарной модели общества важную роль в изменении международного порядка. У западного сообщества нет продуманной концепции, чтобы противопоставить России.
Срочно необходимая доктрина в борьбе с путинизмом должна исходить из длительного периода конфронтации и определять, какие средства политического и военного сдерживания в какой мере нужно использовать для ее сдерживания. Пока такого плана не существует, Путин будет продолжать играть с нами в кошки-мышки.