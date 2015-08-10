Die Welt: Где план Запада против Путина?

Об этом пишет Рихард Херцингер в своей статье, опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В противостоянии с политикой Владимира Путина многие на Западе цепляются за мысль, что кремлевский автократ руководствуется только чистыми инстинктами сохранения власти. Идеологическое оправдание его агрессивного поведения только представлено. Из чего следует, что можно было бы сделать его более благосклонным, если делать ему только убедительные предложения, которые соответствуют его жажде к признанию.

Но помимо того, что личная одержимость властью и идеологический фурор никогда не исключались - по крайней мере, с начала его третьего срока на посту президента Путин на веки вечные связал свою систему правления с параноидальным антизападным наративом, которому он теперь должен следовать.

Какие патологические черты он уже приобрел, стало ясно недавно, на, представленном, как патриотическое пропагандистское шоу, уничтожении пищевых продуктов западного происхождения. Предположение о том, что эти продукты представляли опасность для здоровья россиян, должны вызывать ассоциацию, что Запад стремится отравить русский народ - разлагающие фантазии, которые напоминают худшие времена тоталитарного промывания мозгов.

Положительный момент в том, что пропагандистская машина Путина этим непотребством, по-видимому, настроила против себя свою же общественность. Как бы российское общество не было настроено на патриотические жертвы, но то, что в стране с большой бедностью и травмирующими воспоминаниями о чудовищном голоде торжественно отмечается уничтожение пищи, вызвало неожиданное сопротивление во многих слоях населения.